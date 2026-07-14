Gerade zur Ferien- und Urlaubszeit werden Haustiere vielen zur Last und letztendlich im Tierheim abgegeben. Begründungen wie, dass sich „das Leben gerade verändert habe“, hört man auch im Kapfenberger Tierheim derzeit häufiger. „Für private Abgaben haben wir wieder mehr Anfragen“, bestätigt Jenny Goldmann, Obfrau des Vereins „Tierheim Kapfenberg“.

Jenny Goldmann leitet das Tierheim in Kapfenberg © KLZ/Moritz Prettenhofer

Während man bei den Katzen noch einige wenige aufnehmen kann, ist man bei den Hunden aber bereits komplett ausgelastet. Ohnehin gestaltet sich die Unterbringung letzterer seit geraumer Zeit schwierig: Die Zwinger des Tierheims befinden sich in einem desolaten Zustand und entsprechen größentechnisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Die Vierbeiner sind deshalb aktuell in beheizten Unterständen im Außenbereich untergebracht.

708.000 Euro für Neubau

Vor dem Beginn der kalten Jahreszeit im November soll sich das aber ändern: Mit dem Spatenstich am Dienstagvormittag wurde nämlich der langersehnte Neubau der Hundeunterbringung nach einem Grundsatzbeschluss im November 2024 in Angriff genommen. Insgesamt investiert das Land Steiermark dafür rund 528.000 Euro. Weitere 180.000 Euro zahlt man der Gemeinde Kapfenberg für den Kauf des benötigten Grundstücks.

Bis November soll das Hundehaus neugebaut werden © KLZ/Moritz Prettenhofer

„Es freut mich, dass es jetzt umgesetzt werden kann. Das ist ein Fortschritt für das Tierheim und den Tierschutz im Land Steiermark“, meint Goldmann. Konkret umfasst das Projekt eine Anlage mit insgesamt zehn Unterbringungseinheiten. Acht Plätze werden als Hundeboxen in Containerbauweise ausgeführt und erhalten jeweils eine direkt zugängliche, überdachte Freilauffläche. Zwei weitere Unterbringungseinheiten entstehen in Massivbauweise. Sie sind insbesondere für Tiere mit besonderen Anforderungen vorgesehen, etwa für Mutterhündinnen mit Welpen.

„Notwendige, sinnvolle“ Investition

Gesamt kommt man mit dem eingeschossigen Bau auf eine Fläche von 110 Quadratmetern. Zusätzlich zu Hundeboxen soll eine Futterküche entstehen, für die sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden neue Sozialräume und Sanitäranlagen errichtet. Auch Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer zeigte sich sichtlich erleichtert, dass man nun endlich loslegen kann. „Mit dem Neubau schaffen wir in Kapfenberg moderne und gesetzeskonforme Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Diese Investition ist notwendig, sinnvoll und kommt unmittelbar dem Wohl der Tiere zugute“, betont er.