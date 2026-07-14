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Wien
Neue AHS-Lehrpläne in Begutachtung
Nach langer Diskussion vor allem um Kürzungspläne für das Fach Latein hat das Bildungsministerium am Dienstag die neuen Lehrpläne für die AHS-Oberstufe in Begutachtung geschickt. Wie geplant wird das neue Pflichtfach Medien und Demokratie mit zwei Wochenstunden eingeführt, Informatik erhält eine zusätzliche Stunde. Im Gegenzug fallen zwei Stunden Latein bzw. zweite lebende Fremdsprache und eine Stunde für ein Wahlpflichtfach weg. Schulautonom sind andere Lösungen erlaubt.