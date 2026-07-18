Mit ihrer ungewöhnlichen Liebesgeschichte sorgte die Kärntnerin Rebecca Brock bereits für Aufsehen: 2022 heiratete sie den US-Amerikaner Kory Brock im Gefängnis, nachdem sich aus einer Brieffreundschaft Liebe entwickelt hatte. Heute lebt die Familie in Deutschland und erwartet ihr zweites Kind. Rebecca Brock hat ihre bewegende Lebensgeschichte in einem Buch festgehalten. Es trägt den Titel „Mama, ich heirate einen Insassen“.

Die Idee, ihre Geschichte aufzuschreiben, begleitet die heute 26-Jährige schon lange. „Ich wusste irgendwie schon immer, dass ich mein Leben als Buch festhalten wollte. Nicht, um es zu veröffentlichen – damit hatte ich niemals gerechnet –, sondern für mich selbst, um zu sehen, wo ich herkomme und was ich geschafft habe“, erzählt sie. Das Buch hat sie bereits 2022 geschrieben, als ihr Mann noch im Gefängnis saß. „Irgendwie hatte ich in dieser Zeit auf einmal die Kraft, alles aufzuschreiben. Das war mein richtiger Zeitpunkt.“ Der US-Amerikaner war bei der Hochzeit 30 Jahre alt, er verbrachte sein ganzes Erwachsenenleben hinter Gittern, da er wegen bewaffneten Raubüberfalls verurteilt wurde.

Dabei sei ihr vor allem eines wichtig gewesen: authentisch zu bleiben. „Ich wollte dieses Buch nicht aus Angst schreiben, was Menschen denken könnten. Ich wollte meine unverblümte Wahrheit aufschreiben.“ Dazu gehörten nicht nur ihre Entscheidungen und Gedanken, sondern auch Depressionen, persönliche Kämpfe und ihr Glaube. „Davor hatte ich tatsächlich die größte Angst: Was würden die Leute über meinen Glauben sagen? Aber am Ende des Tages ist es ein Buch über mein Leben. Damals hatte ich niemanden, mit dem ich sprechen konnte – außer Gott.“

Schmerzhafte Erinnerungen

Das Schreiben sei alles andere als leicht gewesen. „Sehr vieles in diesem Buch war unfassbar schwer noch einmal durchzuleben.“ Besonders die Erinnerungen an den sexuellen Missbrauch, den Gerichtstermin und alte Tagebucheinträge, in denen sie ihre damaligen Suizidgedanken festgehalten hatte, belasteten sie emotional stark. „Mein Leben heute ist so gut, so vollkommen. Man vergisst schnell, woher man kommt. Und die Erinnerung daran schmerzt.“

Gleichzeitig hat ihr das Schreiben vor Augen geführt, wie weit sie gekommen ist. „Es hat mich wieder daran erinnert, wie dankbar ich für das Leben sein darf, das ich heute führe. Es erinnert mich daran, was ich bereits erreicht habe und wozu ich fähig bin.“

Die ersten Reaktionen auf das Buch waren durchweg positiv. Besonders wichtig war ihr dabei die Meinung ihrer Familie. „Ich hatte große Angst, wie meine Mama reagieren würde. Ich wollte nicht, dass sie den Schmerz von damals noch einmal durchleben muss.“

Ihr Mann Kory konnte das Buch übrigens bislang nicht lesen. „Es ist nur auf Deutsch geschrieben.“ Außerdem erzähle es vor allem von ihrem eigenen Leben vor dem Kennenlernen sowie von ihrem gemeinsamen Weg bis zur Entscheidung zu heiraten.

„Heute ist kein permanenter Zustand“

Wenn die Leser das Buch zuklappen, möchte Rebecca Brock ihnen vor allem eines mitgeben. Hoffnung. „Das Leben kann unglaublich ungerecht sein. Aber ganz egal, wie hoffnungslos du dich fühlst oder wie gefangen du bist – es gibt immer Hoffnung. Gib dich nicht auf. ‚Heute‘ ist kein permanenter Zustand, und ich bin das perfekte Beispiel dafür.“

Auch ihrem jüngeren Ich würde sie heute Mut zusprechen. Jener Rebecca, die Anfang 2021 den ersten Brief ins Gefängnis schrieb, würde sie sagen: „Es wird nicht so leicht, wie du denkst. Es wird tatsächlich viel herausfordernder, aber bleib fest in deinen Entscheidungen, dann wirst du es schaffen.“

Neues Leben in Deutschland

Die Familie lebt inzwischen seit rund einem halben Jahr in Deutschland. Zwar fühlen sich Rebecca und Kory inzwischen angekommen, dennoch vermissen beide ihre Zeit in den USA. „Wir vermissen die Natur, unser Haus und unser großes Grundstück. Es ist eine Umstellung, so nah an anderen Menschen zu leben und weniger Natur um sich zu haben.“

Dennoch bereuen sie den Umzug nicht. „Wir fühlen uns wohl und wissen, dass das Leben hier besser für unsere Kinder ist.“ Vor allem habe sich das Umfeld verändert. „Wir haben einfach bessere Menschen um uns herum. Das verändert vielleicht nicht unseren Alltag, aber unser Inneres.“

Trotzdem zieht es die Familie regelmäßig nach Kärnten. „Wir sind alle paar Monate dort. Kory schwärmt von der Natur, den Bergen und den Seen. Er sagt, dort fühle er sich seiner Heimat am nächsten.“

Vergangenheit als Teil der Geschichte

Die außergewöhnlichen Umstände, unter denen ihre Beziehung entstand, prägen das Paar bis heute – allerdings nicht negativ. „Ich würde nicht sagen, dass uns unsere Vergangenheit einholt. Sie ist einfach Teil von uns. Von ihm das Gefängnis, von mir die Drogen und der Missbrauch. Das hat uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind.“

Deshalb wollen sie ihre Geschichte auch weiterhin öffentlich erzählen. „Wir glauben fest daran, dass unsere Geschichte Hoffnung geben kann und dass sich das Leben immer verändern lässt. Und ich denke, dass es viele Menschen gibt, die diese Hoffnung brauchen.“

Für die junge Familie beginnt nun das nächste Kapitel. Im August erwarten Rebecca und Kory ihren zweiten Nachwuchs, einen Sohn. „Wie schon gesagt: Das Leben ist unfassbar gut zu uns.“