Über Nacht von der Unbekannten zur Bestsellerautorin. Auf mehreren ihrer Bücher klebt ein oranger Sticker mit den Worten „Spiegel-Bestseller“. Ein Qualitätsmerkmal, ein Zeichen der Relevanz und für viele Autorinnen und Autoren das große Ziel. Eines, das die Grazer Autorin Bianca Mov erreicht hat. Dank TikTok. Ausgerechnet einer der Plattformen, die so oft dafür verantwortlich gemacht werden, ein Zeiträuber zu sein und Bücher in den Schatten zu stellen.

Movs Erfolgsgeschichte beginnt mit einem englischen Video, das sie auf TikTok hochlädt – ohne lange darüber nachzudenken. Das Buch, um das es in dem Video geht, gibt es noch nicht, es ist nur eine Idee, nur in ihrem Kopf. Was danach folgt, ist für sie bis heute surreal. Das Video geht viral, ihre Welt steht Kopf.

Bestseller entstanden auf der Couch

Heute kann sie von ihren Büchern leben. Ohne die Plattform wäre es wohl nie so weit gekommen, ihre Bücher nie mehr als Ideen geworden, wie sie selbst sagt. Während sie zunächst selbst und auf Englisch publiziert hat, steht sie heute bei einem Verlag unter Vertrag. Ihre Bücher wurden dort auch auf Deutsch veröffentlicht, sind auch da Bestseller.

Bianca Mov wurde dank BookTok zur Bestseller-Autorin © Privat

Ihr Terminkalender ist bis 2029 ausgebucht. Was sich trotz ihres Erfolges nicht geändert hat, ist der Ort, an dem sie schreibt. „Alle meine Bestseller sind auf der Couch entstanden“, sagt die 29-Jährige. Sie ist ein Paradebeispiel, wie aus einem virtuellen Hype eine reale Karriere werden kann.

BookTok: Zwischen Höhenflug und tiefem Fall

Ihre Geschichte ist eine strahlende, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Hinter BookTok stecken noch immer Social-Media-Logiken. Sprich: Was Emotion erzeugt, gewinnt. Egal, ob sie positiv oder negativ sind. BookTok ist ein Ort, an dem Bücher über Nacht zum Hype oder in Grund und Boden gestampft werden. Ein Dazwischen gibt es nicht.

BookTok als Rettungsanker für Buchhandlungen

Fest steht: Die Buchwelt befindet sich im Wandel und das nicht erst seit gestern. Pastellige Einbände, Limited Editions und ästhetische Bücherregale, all das gehört längst dazu. Genauso wie Social Media. Aber ist BookTok wirklich der Retter der Buchhändler? „Die junge Generation trägt den Markt“, heißt es von Thalia. Social Media sei nicht der Gegner des Buchhandels, sondern sein bester Türöffner.

Petra Schaller ist Inhaberin der Buchhandlung Plautz in Gleisdorf © Monika Schachner

Auch für Petra Schaller, Inhaberin der Buchhandlung Plautz in Gleisdorf, ist das Geschäft mit der BookTok-Community ein guter Teil ihres Umsatzes. „Wir hatten vor ein paar Jahren schon eine Durststrecke, das Jugendbuch ist zurückgegangen, BookTok hat diesen Trend gebrochen“, sagt sie.

Wirklich rosig sind die Zeiten für den Buchhandel aber auch aktuell nicht. Im ersten Quartal verzeichnete man laut dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels ein Minus. Was hervorsticht: Mit Belletristik und Kinder- und Jugendbuch legen jene Bereiche dennoch zu, die auf BookTok boomen. Die große Hoffnung ist, dass diese Leserinnen langfristig bleiben.

Verena Votter ist erst durch BookTok in die Welt der Bücher eingetaucht © Privat

Durch BookTok von der Nicht- zur Vielleserin

Eine Hoffnung, die auf junge Frauen baut. Denn sie sind es, die dank BookTok in die Buchhandlungen strömen. Eine von ihnen, die von der Nicht- zur Vielleserin geworden ist, ist Verena Votter. Denn bei der 28-Jährigen ist genau das vor vier Jahren passiert. Seitdem hat sie die Bücher nie mehr weggelegt. Während zu Beginn alle ihre Bücher TikTok-Empfehlungen waren und in ein Genre fielen, hat sich ihr Lesehorizont mittlerweile erweitert. „Ich stöbere regelmäßig in Buchhandlungen, aber es zieht mich schon noch in die BookTok-Ecke“, sagt die 28-Jährige.

BookTok zwischen Schein und Sein

Eine Frage, die man sich bei BookTok immer wieder stellt: Wie sehr geht es wirklich um die Bücher, die Geschichten? Zwischen all den Emotionen, Kontroversen um Autorinnen und den nächsten schönen Einband. Für Sandra Franz zu wenig. Auch sie ist durch BookTok wieder auf den Geschmack gekommen. Heute blickt sie auch kritisch auf die Plattform.

Sandra Franz ist über BookTok wieder zum lesen gekommen, blickt aber dennoch nicht unkritisch auf die Plattform © Privat

Daher hat sie ihren Fokus verschoben. Von Rezensionen hin zur Community. „Ich bin vor kurzem auf ein Video zu einem Grazer Book-Club gestoßen, das finde ich sehr cool, weil danach hätte ich selbst nie gesucht“, sagt die 26-Jährige. BookTok bleibt damit genau das, was alle Social Media Plattformen eint: ein zweischneidiges Schwert.