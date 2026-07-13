Am Montagnachmittag mussten die Feuerwehren zu einem Brandeinsatz nach Dieschitz bei Velden ausrücken. Am Ortsrand geriet eine Heuballenpresse auf einem Acker vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Ersten Informationen zufolge dürfte ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Dem Landwirt gelang es noch rechtzeitig, den Traktor von der brennenden Ballenmaschine abzukuppeln und das Zugfahrzeug in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Velden und St. Egyden waren gemeinsam mit der Polizei aus Velden im Einsatz. Durch den Brand wurde die Heuballenpresse erheblich beschädigt.