Bei einer allgemeinen Lenker- und Fahrzeugkontrolle am letzten Mittwochabend im Bezirk Spittal an der Drau stellten Polizeibedienstete bei einem 74-jährigen Mann aus Oberkärnten deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung fest. Ein freiwillig durchgeführter Speicheltest verlief positiv.

Drogen im Auto

Da der Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung nach dem Suchtmittelgesetz bestand, wurden das Fahrzeug sowie der Fahrer und sein 37-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal an der Drau, durchsucht. Dabei stellten die Polizisten eine größere Menge Kokain, eine geringe Menge Methamphetamin sowie bereits für den Verkauf abgepacktes Kokain sicher.

Beide Männer wurden aufgrund des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.

74-Jähriger zeigte sich geständig

Bei der von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Hausdurchsuchung am Wohnsitz des 74-Jährigen konnten Bargeld im fünfstelligen Eurobereich, weiteres Methamphetamin sowie geringe Mengen Cannabiskraut und Kokain sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde Verpackungsmaterial gefunden, das für den Verkauf von Suchtmitteln vorbereitet war.

Der 74-Jährige zeigte sich geständig und gab an, über einen längeren Zeitraum hinweg Suchtmittel verkauft zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Der 37-Jährige steht im Verdacht, unmittelbar vor der Festnahme Suchtmittel von dem 74-Jährigen erworben zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.