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Kalwang
Toter bei Wohnungsbrand im steirischen Kalwang
Bei einem Wohnungsbrand im obersteirischen Kalwang (Bezirk Leoben) ist Montagfrüh mit hoher Wahrscheinlichkeit der 54-jährige Bewohner ums Leben gekommen. Ein Passant hatte beim morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund Rauch im ersten Stock eines Wohnhauses entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr fand wenig später im Haus eine Leiche am verbrannten Sofa. Die Polizei geht von offenem Feuer als Ursache aus, Fremdverschulden dürfte nicht vorliegen.