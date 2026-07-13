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Triest
Neuer Radweg in Italien verbindet Venetien und Friaul
Zwischen den Orten Motta di Livenza in der norditalienischen Region Venetien und San Vito al Tagliamento in Friaul-Julisch Venetien entsteht ein neuer Radweg. Die rund 24 Kilometer lange Strecke verläuft entlang einer ehemaligen Bahntrasse zwischen den beiden Gemeinden und soll das regionale Radwegenetz erweitern. Wie die Regionalregierung von Friaul-Julisch Venetien mitteilte, wird das Projekt von dem Wasserversorger Livenza Tagliamento Acque (LTA) umgesetzt.