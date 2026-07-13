Kurz vor 14 Uhr meldeten besorgte Bewohner eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Untere Fellach am Montag der Feuerwehrleitstelle Villach das Piepen eines Heimrauchmelders in einer Wohnung. Zeitgleich ging die Meldung ein, dass es bereits aus den Fenstern der betroffenen Wohnung rauchen würde.

Sofort wurde Alarm für die Hauptfeuerwache (HFW) Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Fellach und Pogöriach ausgelöst.

Bewusstloser Mann auf der Couch

Wie die HFW berichtet, bestätigte eine Erkundung beim Eintreffen des ersten Löschzuges die eingegangenen Notrufe. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich mithilfe eines hydraulischen Türöffnungsgeräts gewaltsam Zutritt zur stark verrauchten Wohnung. „Der Atemschutztrupp fand im Wohnzimmer eine bewusstlose männliche Person auf der Couch vor und brachte diese umgehend ins Freie“, schildert Martin Regenfelder, stellvertretender Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Der Mann wurde dem Notarztteam des Roten Kreuzes übergeben und nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert.

Angebrannte Speisen auf dem Herd

Als Brandursache stellte sich ein Topf auf dem Herd heraus. Das Brandgut wurde entfernt und die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters rauchfrei gemacht. Zum Abschluss setzte die Feuerwehr die beschädigte Wohnungstür provisorisch wieder instand und übergab die Einsatzstelle an die Polizei.

Die Feuerwehren standen gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz rund eine Stunde im Einsatz.

Lebensretter Heimrauchmelder

Dieser Einsatz zeige einmal mehr, wie wichtig die gesetzlich vorgeschriebenen Heimrauchmelder sind. „Sie wurden auch heute zu Lebensrettern, da sie die Bewohner des Hauses frühzeitig alarmierten und dadurch ein rasches Eingreifen der Einsatzkräfte ermöglichten“, betont Regenfelder abschließend.