Trocken und sommerlich warm mit bis zu 32 oder 33 Grad. So zeigte sich das Wetter am ersten Tag der Woche. Damit ist es ab Dienstag aber vorüber. „Wir liegen am Randgebiet eines Tiefs an der Ostsee zwischen Deutschland und Polen“, erklärt Friedrich Wölfelmayer von der Geosphere Austria. Die Folge für die grüne Mark: ein „schwacher Störungseinfluss“. Schon am Vormittag ziehen in der Obersteiermark erste Wolken auf, und es fällt etwas Regen. Später kann es am südlichen Randgebirge – sprich: zwischen der Koralm, der Pack bis hin zum Wechsel – zu Gewittern kommen. „Die ziehen Richtung Osten, Südosten. Gewitter sind also auch im Raum Graz, Deutschlandsberg möglich“, erklärt Wölfelmayer.

Breite Unwetter befürchtet der Meteorologe nicht. Punktuell könne es aber durchaus heftig werden und zu Starkregen kommen. Kleinräumige Überflutungen sind allemal möglich. Die größere Gefahr aus seiner Sicht ist aber: „Wegen der anhaltenden Trockenheit ist die Gefahr von Waldbränden durch Blitzschlag nicht auszuschließen.“

Der Rest der Woche wird wechselhaft

Wenn es auch am Dienstag laut Wölfelmayer am schlimmsten sein dürfte, wechselhaft geht es auch im Rest der Woche weiter. „Die Vormittage sind meistens besser, Gewitter dürfte es eher am Nachmittag geben.“

So stark, wie in der Vorwoche vorhergesehen (mit 35 Grad Celsius zur Wochenmitte), dürfte uns die zweite Hitzewelle also nicht treffen. „Trotzdem bleibt es hochsommerlich warm“, sagt der Meteorologe. Am Dienstag dürfte es auf 28 bis 29 Grad „abkühlen“. Danach sind 31 Grad, am Freitag wieder 32 Grad möglich, ehe es am Samstag wieder auf 29 Grad zurückgeht. Und die Hitzewelle? Wo ist die? Das Zentrum des Hochs verzieht sich Richtung Mittelmeer. „Wir befinden uns am nördlichen Rand“.