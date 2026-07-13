Der Feldbacher HNO-Arzt Herwig Edlinger nahm kürzlich an den Medigames in Pula teil, den jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften für Angehörige der medizinischen Berufe. 42 Nationen waren vertreten, mehr als 2000 Sportlerinnen und Sportler standen am Start.

Der 78-Jährige konnte sich im Schwimmen, konkret im Free-Style, also Kraulen, durchsetzen. Im 50-Meter-Bewerb sowie im 100-Meter-Bewerb trat Edlinger in seiner Alterskategorie (75+) im Finale gegen vier Sportler durch und schaffte zweimal Gold. „Ich bin sehr stolz, weil ich sehr viel trainiert habe – bis zu sechsmal in der Woche.“ Insgesamt war das sein 27. Wettkampf, an dem er teilgenommen hat – und wenn es nach ihm geht, auch nicht der letzte: „Jetzt steht eine gewisse Regenerationsphase an. Ich will das aber noch offen lassen, ob ich nicht ein weiteres Mal an den Medigames teilnehme.“ Zeit dürfte ihm genug bleiben: Zu seinem 70. Geburtstag feierte er schließlich erst seine erste Lebenshälfte, erzählt der umtriebige Feldbacher mit einem Schmunzeln.