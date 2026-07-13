Trachten, Tradition und Mode

Bei der traditionellen Modenschau am Rathausplatz werden ab 19.45 Uhr nicht nur Originaltrachten aus den Kärntner Tälern präsentiert, , sondern auch Trachten aus Slowenien und Italien. Damit zeigt der Villacher Kirchtag einmal mehr, wie eng Brauchtum und Kultur im Alpe-Adria-Raum miteinander verbunden sind. So treffen jahrhundertealte Traditionen auf moderne Interpretationen und machen die Modenschau zu einem besonderen Erlebnis für Besucherinnen und Besucher. Mit dabei sind: Kärntner Heimatwerk, Trachten Roll, Alpe Adria Manufaktur Strohmaier, Römer Mode & Tracht sowie Rettl 1868 Kilts & Fashion. Als Moderator fungiert ORF-Stimme Michael Steuer.