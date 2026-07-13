Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Amman/Wien
UNO-Palästinenserhilfswerk: Sind nicht Teil des Konflikts
Der Direktor des UNO Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Westjordanland, Roland Friedrich, weist Kritik an seiner Organisation zurück: "Wir sind nicht Teil des Konflikts. Wir sind damit beauftragt, die humanitäre Auswirkung dieses Konfliktes zu lindern", sagte er im Gespräch mit der APA. Ein von Israel verbreitetes UNRWA-kritisches Video wollte Friedrich auf Anfrage "nicht weiter kommentieren". Der Comic zeigt eine mit UNRWA beschriftete Fabrik, die Flüchtlinge "produziert".