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Wien
Finanzminister Marterbauer startet Krebsbehandlung
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag bekanntgegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Er werde "ab heute" im AKH Wien dagegen behandelt, bleibe aber im Amt. "Die Therapieeinheiten werden zusätzliche Termine in meinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen." Die Behandlung werde aber so geplant, "dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde".