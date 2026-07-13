Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Bregenz
39-Jähriger stahl in Vorarlberg Akkus von über 40 E-Bikes
Ein 39-Jähriger soll seit Jahresanfang im Raum Bregenz über 40 Akkus von E-Fahrrädern gestohlen haben. Der Deutsche wird verdächtigt, die Akkus gewaltsam aus der jeweiligen Halterung gehebelt zu haben, der vorläufig geschätzte Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Der Mann wurde am Sonntag in Lochau am Bodensee angehalten und kontrolliert, dabei wurden zehn E-Bike-Akkus noch unbekannter Herkunft sichergestellt. Der 39-Jährige zeigte sich umfassend geständig.