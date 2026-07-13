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Wien
FPÖ schießt sich auf Karner-Papier zu U-Ausschuss ein
Die FPÖ beschäftigt sich auch in der Sommerpause mit dem Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek: Fraktionsführer Christian Hafenecker präsentierte am Montag jenes Papier, mit dem das Innenministerium Bedienstete auf die Befragungen vorbereitet hat. Dieses sei der FPÖ nun über einen "Whistleblower" übermittelt worden. Hafenecker stellte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein "absolutes Ultimatum", die Unterlage offiziell zu liefern. Sonst werde man dies selbst tun.