Der Lions Club Thermenland mit Sitz in Bad Waltersdorf hat in der Teichstube in Kaindorf den jährlichen Führungswechsel vollzogen. Sabine Siegel übergab die Präsidentinnen-Nadel an ihre Nachfolgerin Margit Schlagbauer. Für ein Jahr ist Regina Bergmann die Stellvertreterin der Präsidentin. Der Club sieht seine Hauptaufgabe darin, hilfsbedürftigen Kindern, Jugendlichen und Familien aus der Region rasche Unterstützung in Bedarfs- und Krisensituationen zukommen zu lassen. In stimmungsvollen Worten begrüßte Margit Schlagbauer die anwesenden Clubmitglieder und Ehrengäste. „Unser Motto ist: ,Lions in Motion – Gemeinsam Dienen – gemeinsam Bewegen.‘“

Jede Präsidentin gestaltet ihr eigenes Clubjahr, welches immer im Juli beginnt und nach einem Jahr endet. Im Verlauf des Clubjahrs werden neben den übergeordneten Lions-Themenschwerpunkten auch Club-eigene Aktionen gesetzt. Die drei jährlichen Hauptveranstaltungen des Clubs umfassen eine Kulturveranstaltung im Herbst, das Neujahrskonzert und eine Lions Golf Trophy in Bad Waltersdorf. Verschiedene Einsätze ergänzen den Jahresablauf. Johann Zugschwert