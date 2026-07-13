Mit Chris Scheuer verliert die österreichische Kunst- und Comicszene einen ihrer bedeutendsten Künstler. Der steirische Comiczeichner und Illustrator verstarb am 11. Juli nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren. Er hinterlässt drei Kinder und fünf Enkelkinder.

1952 als Sohn eines Restaurators in Graz geboren, entwickelte Scheuer früh eine unverwechselbare Bildsprache. Seine detailreichen Zeichnungen, die malerische Präzision und seine poetische Erzählweise machten ihn weit über Österreich hinaus bekannt.

Sein unverwechselbarer Zeichenstil und seine markanten Geschichten machten ihn international bekannt © Chris Scheuer

Mit Werken wie Sheshiva, Marie Jade, Sir Ballantime, Reiche Ernte und zuletzt der autobiografischen Graphic-Novel SCH. verband er Comic, Literatur und bildende Kunst auf einzigartige Weise. Bis zuletzt arbeitete er am zweiten Band seiner Autobiografie.

Bescheidenes Genie

Scheuer gehörte zu jener Generation von Künstlern, die Comic und Graphic-Novel im deutschsprachigen Raum als eigenständige Kunstformen (Scheuer selbst sprach immer von seiner „neunten Kunst“) etablierten. Als einer der ersten deutschsprachigen Comiczeichner wurden seine Arbeiten auch in Frankreich veröffentlicht.

1984 erhielt er den Max-und-Moritz-Preis, zahlreiche Auszeichnungen folgten, darunter das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark und 2025 der PENG!-Ehrenpreis für sein Lebenswerk.

Chris Scheuer im Jahr 2022 bei einem Interview in seiner Wohnung auf Schloss Freiberg © Veronika Teubl-Lafer

Seine Werke, geprägt von Abenteuer, Spiritualität und der Suche nach dem Menschen, beeinflussten Generationen von Zeichnerinnen und Zeichnern. Sein Zeichenstil verband außergewöhnliche Detailfülle mit malerischer Leichtigkeit und poetischer Tiefe. Daneben arbeitete Scheuer als Illustrator für Unternehmen, Museen und Ausstellungen.

Bei seiner Ausstellung im Kunsthaus Weiz 2024 © Susanne Rakowitz

„Er war ein absolutes Universalgenie und trotzdem sehr bescheiden“, sagt Wegbegleiter und Weizer Ausstellungskurator Georg Gratzer. Der Weizer Hermann Mauritsch bezeichnet Scheuer als „lebensweise und nie um einen coolen Spruch verlegen.“ Gemeinsam veröffentlichten Mauritsch, Gratzer und Scheuer 2025 sein „Crocotalk“ neu als Graphic-Novel – es blieb seine letzte Buchveröffentlichung.

Zeichnen als Kindheitserinnerung

Zeichnen war für den Künstler gelebte Kindheitserinnerung. Reisen, insbesondere nach Indien, prägten seine Arbeit ebenso wie Musik, die für ihn Inspirationsquelle und Lebensphilosophie war. Er spielte selbst E-Gitarre und stand bei unzähligen Konzerten und Jam-Sessions auf der Bühne.

Mit seinen unverwechselbaren Zeichnungen hatte Scheuer längst Kultustatus erreicht © Chris Scheuer

Der Steiermark blieb Scheuer immer eng verbunden. Mehr als zehn Jahre lebte er auf Schloss Freiberg in Ludersdorf-Wilfersdorf. Mit Ausstellungen und Publikationen bereicherte er die heimische Kulturszene über Jahrzehnte. 2024 widmete ihm das Kunsthaus Weiz eine große Retrospektive mit mehr als 300 Werken. Eine Auswahl seiner Arbeiten ist derzeit im Lokal seines Sohnes „Strandgut“ in Fürstenfeld zu sehen.

Mit Chris Scheuer verliert Österreich einen Künstler, der den Comic weit über sein Genre hinaus als Kunstform etablierte. Sein Werk wird bleiben – als Ausdruck einer unverwechselbaren Handschrift und außergewöhnlichen Vorstellungskraft.

Der Termin für die öffentliche Verabschiedung wird noch bekannt gegeben.