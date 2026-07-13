Zwei Autos stießen am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf dem Lammbergweg im Ortsteil Schwarten (Gemeinde St. Marein bei Graz) aus bisher noch unbekannter Ursache zusammen. Verletzt wurde bei der Frontalkollision niemand. In beiden Fahrzeugen befanden sich außer den Lenkern keine weiteren Personen. Die Autolenker kamen bei dem Unfall mit dem Schrecken davon.

Die Freiwilligen Feuerwehren Petersdorf II und Breitenbuch wurden um 14.54 Uhr alarmiert und waren mit insgesamt 20 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeugen am Unfallort auf der Gemeindestraße. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab, bauten vorbeugenden Brandschutz auf und übernahmen die Verkehrsregelung. Sie bargen die beiden Unfallfahrzeuge und stellten sie für den Abtransport durch ein Bergeunternehmen verkehrssicher ab. Auch die Reinigung der Fahrbahn nahmen die Feuerwehrleute vor. Kommandant-Stellvertreter Manuel Reinhart (FF Petersdorf II) leitete den Einsatz. Am Unfallort waren auch Polizei und Rotes Kreuz.