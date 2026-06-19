Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Freitag in Bad Radkersburg in der Südoststeiermark gekommen. Ein 19-Jähriger war um kurz nach Mitternacht von Bad Radkersburg in Richtung Klöch unterwegs, als er kurz nach dem Bahnübergang in Neuhummersdorf auf der L204 links von der Fahrbahn abkam. Wie es dazu kommen konnte, ist aktuell noch unklar.

Das Auto kollidierte in weiterer Folge mit zwei Mülltonnen, ehe es gegen ein Einfahrtstor aus Metall krachte. Auch das Tor konnte das Fahrzeug aber nicht aufhalten. Es kam erst zum Stehen, als es gegen die Hausecke eines Wohnhauses prallte. Das Wohnhaus ist leerstehend. Außer dem Fahrer gibt es keine Verletzten.

Am Auto entstand ein Totalschaden

Der 19-Jährige war angegurtet und konnte das Auto selbstständig verlassen. Eine Zeugin übernahm daraufhin sofort die Erstversorgung. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr übernahm die Bergung des Fahrzeugs sowie die Reinigung der Straße.