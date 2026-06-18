83 Kilometer, fünf Bezirke, zwei Bundesländer und zwei Staaten – und das alles zu Fuß. Thomas Pilch, Ressortleiter der Regionalredaktionen Steiermark, und Redakteur Moritz Weinstock stellten sich an einem Samstag nur eine Frage: Schafft man es zu Fuß von Graz bis nach Ungarn an einem Tag?

Um fünf Uhr in der Früh starteten die beiden Wanderer ihre Reise direkt vor dem Styria Media Center in Graz. „Das Aufstehen war schon die erste Challenge“, sagt Thomas Pilch und schmunzelt, als er sich an seinen Wecker um 3.15 Uhr an diesem Tag erinnert. Herausforderungen sollte es an diesem Tag aber noch einige geben: Den ersten Kaffee gab es erst Stunden – und zahlreiche Kilometer - später. „Es war wirklich bitter, als wir in Graz vor verschlossener Kaffee-Türe gestanden haben.“

Höhen und Tiefen

Auch die Temperaturschwankungen machten den beiden Wanderern zu schaffen. „In der Früh war ich wirklich froh, eine Jacke dabei zu haben. Untertags wurde es dann aber wirklich heiß zwischendurch“, erinnert sich Pilch. Die Motivation blieb jedoch ungetrübt – zumindest bis nach Fürstenfeld.

Ob sie am Ende die 83 Kilometer bezwingen und die Challenge erfüllen konnten? Das erfahren Sie im Video. Nur so viel sei verraten: Zum Glück war eine Lampe im Rucksack eingepackt.

Im Video: Schafft man es zu Fuß von Graz nach Ungarn?