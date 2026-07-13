"Mit der wachsenden Anzahl älterer Menschen wird es immer wichtiger, dass unser Verkehrssystem seniorengerecht wird", hieß es in einer Aussendung. Im Ortsgebiet seien Verkehrsberuhigung sowie Tempo 30 statt 50 wirksame Maßnahmen, um insbesondere für ältere Menschen die Sicherheit beim Radfahren zu erhöhen.

1,88 Millionen Menschen in Österreich gehören der Generation 65 plus an. Seit dem Jahr 2005 ist ihre Anzahl um 550.000 gestiegen. Bis zum Jahr 2035 rechnet die Statistik Austria mit einer weiteren Zunahme um 470.000 auf rund 2,35 Millionen Seniorinnen und Senioren. "Mit der wachsenden Anzahl älterer Menschen wird es immer wichtiger, dass unser Verkehrssystem seniorengerecht wird. Gerade hinsichtlich des Radverkehrs ist der Aufholbedarf in Österreich besonders groß", stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Die 40 im Vorjahr tödlich verunfallten Seniorinnen und Senioren waren 23 mehr als im Jahr 2024. Der Anteil der Generation 65 plus an den Todesopfern war mit 62 Prozent fast dreimal so hoch wie ihr Anteil an allen verletzten Radfahrenden, der bei 23 Prozent lag.