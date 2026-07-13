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Wien
Von "Hohes Haus" ins Hohe Haus: Gertrude Aubauer ist 75
Sie kannte das Hohe Haus aus der Perspektive einer Journalistin und einer Politikerin. Gertrude Aubauer hat das Parlament viele Jahre ihres Berufslebens angesteuert, um über das Geschehen zu berichten und es später als ÖVP-Abgeordnete mitzugestalten. Dabei wollte sie als "Anwältin für ältere Menschen" fungieren, was sie beim Österreichischen Seniorenbund als stv. Vorsitzende noch lange nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament tat. Am Montag feiert sie ihren 75. Geburtstag.