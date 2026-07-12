Als Nummer eins gesetzt gab sich Lilli Tagger in der Qualifikation für das WTA-250-Turnier in Athen keine Blöße. Nach einem Freilos in der ersten Runde zog die Lienzerin mit einem glatten 6:0, 6:3-Erfolg über die Amerikanerin Madison Sieg in den Hauptbewerb des Hartplatzturniers ein. Dort geht es für die 18-Jährige zum Auftakt gegen die griechische Wildcard-Spielerin Marianne Argyrokastriti. Dass die Weltranglisten-83. überhaupt in die Qualifikation musste, rührt daher, dass die Österreicherin zu spät für das Turnier genannt hatte. Nach Athen wird Tagger übrigens noch das WTA-Event in Prag spielen, ehe der Wechsel zur US-Hartplatzserie erfolgt.

Gespielt wird diese Woche allerdings auch in Österreich. So feiert das Damenturnier in Kitzbühel (WTA-125) nach über 30 Jahren ein Comeback. Aus rot-weiß-roter Sicht mit dabei sind Sinja Kraus, Julia Grabher, Ekaterina Perelygina, Arabella Koller und Leonie Rabl, die die verletzte Anna Pircher ersetzt. Grabher eröffnet das Turnier heute mit der ersten Partie des Tages (11 Uhr, ORF 1 live). Sie trifft auf die Rumänin Elena Ruxandra Bertea. Kraus bekommt es mit Cajsa Hennemann (SWE) zu tun, Perelygina trifft bei ihrem WTA-Debüt auf Yasmine Kabbaj (MAR), Koller auf Mona Barthel (GER) und Rabl auf Aranxta Rus (NED). Im Anschluss an das Damen-Turnier starten am kommenden Montag die Generali Open der Männer.

Apropos Männer: Lukas Neumayer musste sich im Qualifikations-Finale von Umag dem Deutschen Marko Topo mit 6:7, 5:7 geschlagen geben. Und in Bastad trifft Sebastian Ofner zum Auftakt auf den an Nummer sieben gesetzten Argentinier Thiago Augustin Tirante.