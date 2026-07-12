Das Jubiläumsbaby, Leonie Elisabeth, kam am 9. Juli 2026 um 1:02 Uhr mit einer Größe von 52 cm und einem Gewicht von 3.255 Gramm zur Welt. Für die Eltern Ulrike und Lukas Ebner ist die Geburt ihres Kindes ein ganz persönlicher Glücksmoment – für die Privatklinik Graz Ragnitz markiert sie einen Meilenstein in ihrer Geburtshilfe.

Zur Feier dieses Ereignisses wurde die Familie von der Klinikleitung sowie dem Team der Geburtshilfe herzlich begrüßt und mit Geschenken überrascht. Neben einem Gutschein für das hauseigene Neugeborenen-Fotostudio erhielt sie den ersten „Ragnitzhasen“, ein neues Geburtsgeschenk sowie einen Gutschein für einen Aufenthalt im Familienhotel.

Das Team der Geburtenstation © Mavie Med / Hannes Loske

„Die Geburt eines Kindes ist immer ein ganz besonderer Moment. Dass wir nun das 20.000. Baby in unserer Klinik willkommen heißen dürfen, ist ein Beleg für das Vertrauen, das uns werdende Eltern seit vielen Jahren entgegenbringen“, sagt Maximilian Zacherl, Ärztlicher Leiter der Privatklinik Graz Ragnitz. „Man muss sich vorstellen, dass in unserer Klinik fast so viele Babys geboren wurden, wie die Stadt Kapfenberg Einwohner hat. Jedes vierte Neugeborene in Graz kommt hier auf die Welt.“

Jedes vierte Grazer Baby wird hier geboren

Seit der Eröffnung der Geburtenstation im Herbst 2000 begleitet die Privatklinik Graz Ragnitz Familien auf ihrem Weg ins Elternsein. In den vergangenen 25 Jahren hat sich im Bereich Geburtshilfe einiges verändert: „Frauen bringen heute ihre Vorstellungen und Wünsche aktiver ein und entscheiden selbstbestimmt mit, wie sie ihr Kind bekommen möchten. Gleichzeitig nehmen Väter und Vertrauenspersonen eine bedeutendere Rolle ein. Sie sind bei der Geburt und auch in der Zeit danach dabei und unterstützen, wo sie können“, erzählt Elke Hörmann, koordinierende Gynäkologin und Geburtshelferin des 20.000. Babys. Sie ergänzt: „Bei unserem Jubiläumsbaby ist glücklicherweise alles nach den Vorstellungen der Mama verlaufen. Trotz einer Beckenendlage konnte es natürlich geboren werden.“

Starker Druck durch Social Media

„Auch die Erwartungshaltungen an die erste Zeit nach der Geburt haben sich stark geändert“, erzählt Manuela Peśec, die schon seit über 20 Jahren auf der Geburtenstation Familien begleitet. „Durch Social Media & Co. haben werdende Mamas oft ganz konkrete Vorstellungen, wie die erste Zeit als Jungfamilie aussehen soll. Das kann unnötigen Druck erzeugen, denn weder eine Geburt noch die Zeit danach ist vollständig planbar. Deshalb bieten wir einen Elternvorbereitungskurs an, in dem wir auch über diese Themen sprechen und Druck nehmen.“