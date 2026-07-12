Der 13-Jährige erstattete schließlich Anzeige, die umfangreiche Ermittlungen des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz nach sich zogen. Die Ermittler forschten einen 15-jähriger Syrer aus Linz als Hauptverdächtigen aus. Er wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Er zeigte sich sofort geständig. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Afghanen aus Wels, der ebenfalls noch am selben Tag festgenommen wurde, soll er das Opfer immer wieder erpresst und zum Teil auch mit dem Tod bedroht haben. Sein Komplize wurde in die Welser Justizanstalt eingeliefert.

Im Zuge der Ermittlungen klärten die Kriminalisten auch einen Raub und einen Diebstahl auf. Die beiden 15-Jährigen sollen gemeinsam mit einem 16-Jährigen Linzer nach einem erfolglosen Erpressungsversuch den 13-Jährigen am Sonntag vor einer Woche zu dessen Wohnadresse begleitet haben. Dort soll ihm der Älteste des Trios mehrmals ins Gesicht geschlagen und später den am Boden liegenden Schüler mit Fußtritten traktiert haben.

Weil das Kind in der elterlichen Wohnung kein Bargeld finden konnte, übergab der Bursch aus Angst vor weiteren Attacken den jugendlichen Kriminellen drei Parfüms. Inwieweit der 16-Jährige auch an den Erpressungen beteiligt war, muss von den Ermittlern noch geklärt werden. Er wurde angezeigt.