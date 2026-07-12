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Hanoi
Kapitän nach tödlichem Bootsunglück in Vietnam festgenommen
Nach dem Tod von 15 indischen Urlaubern beim Kentern eines Touristenbootes in Vietnam hat die Polizei den Kapitän festgenommen. Er habe "Gesetze gebrochen", was zu dem Unglück geführt habe, teilte die Polizei in der südlichen Provinz An Giang am Sonntag mit. Das Schnellboot, das Medienberichten zufolge 32 indische Urlaubern und vier Besatzungsmitglieder an Bord hatte, war am Samstag vor der Küste der Insel Phu Quoc gekentert. 21 Menschen wurden gerettet.