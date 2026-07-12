Nach einem Vierteljahrhundert gemeinsamer Geschichte haben Supermodel Eva Herzigová (53) und der italienische Unternehmer Gregorio Marsiaj (49) den Bund der Ehe geschlossen. Die Hochzeit fand am 11. Juli 2026 in Turin statt, wo das Paar seit vielen Jahren mit seinen drei Söhnen lebt. Die beiden entschieden sich für ein bewusst privates, aber stilvolles Fest im Kreis ihrer Familie und enger Freunde.

Schlichter, eleganter Look

Für die Trauung wählte Herzigová einen schlichten, eleganten Look: Statt einer opulenten Robe trug sie ein weißes, knielanges Seidenkleid im minimalistischen Stil, kombiniert mit zarten Sandalen und einem locker gesteckten Chignon, der mit einer weißen Blüte geschmückt war. Ihr Brautstrauß bestand aus kleinen weißen Blumen und unterstrich den natürlichen Charakter ihres Auftritts.

Die Feier begann mit einer kirchlichen Zeremonie in der Kirche San Vito. Anschließend folgte die standesamtliche Trauung im historischen Palazzo Carignano, bevor die Hochzeitsgesellschaft den Abend im renommierten Turiner Restaurant Del Cambio ausklingen ließ. Rund 50 bis 100 Gäste waren eingeladen, darunter langjährige Freunde aus der Modebranche wie Mariacarla Boscono, Carmen Kass und Marpessa Hennink.

Zweite Ehe

Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj lernten sich 2001 in Ligurien kennen. Aus ihrer Beziehung gingen drei Söhne hervor. Bereits 2017 hatte es Spekulationen über eine mögliche Hochzeit gegeben, doch das Paar entschied sich erst jetzt für den Schritt vor den Traualtar. Für Herzigová ist es die zweite Ehe: Von 1996 bis 1998 war sie mit Bon-Jovi-Schlagzeuger Tico Torres verheiratet.

Die Partnerschaft war trotz des öffentlichen Interesses stets von großer Zurückhaltung geprägt. Statt eines glamourösen Promi-Spektakels setzten Herzigová und Marsiaj bei ihrer Hochzeit daher auf Eleganz, Intimität und familiäre Verbundenheit – ein Fest, das ihre gemeinsame Geschichte nach 25 Jahren auf besondere Weise krönte.