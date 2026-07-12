Eine unter anderem nur mit Straßenschuhen und kurzer Hose ausgerüstete 29-jährige Wanderin aus Deutschland musste am Samstag kurz vor Mitternacht von Einsatzkräften aus Bergnot vom Gipfel der 1.967 Meter hohen Mondspitze in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) gerettet werden. Die Frau hatte am Gipfel den Sonnenuntergang abgewartet, saß dann aber nach Einbruch der Dunkelheit fest, da sie keine Taschenlampe oder Ähnliches bei sich hatte.

Hilferuf gegen 22.30 Uhr

Die Frau setzte über den Notruf 112 gegen 22.30 Uhr einen Hilferuf ab, berichtete die Polizei am Sonntag. Bergretter stiegen daraufhin zu ihr auf und trafen die 29-Jährige wenige Minuten vor Mitternacht wohlauf an. Die Bergung erfolgte zu Fuß und mit einem Einsatzfahrzeug.

Die Frau war aus Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Vorarlberg gereist. Gegen 14 Uhr startete sie ihre Wanderung vom Wanderparkplatz Tschengla am Bürserberg und erreichte nach einem rund sechsstündigen Aufstieg gegen 20 Uhr den Gipfel der Mondspitze.