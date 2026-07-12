Das prächtige und wenig gewitterträchtige Wetter lockt derzeit viele Wanderer in die Berge. So auch einen slowakischen Staatsangehörigen, der am Samstag (11. Juli) eine Tour in den Schladmiger Tauern auf dem Programm hatte. Der 60-Jährige kehrte allerdings nicht, wie vereinbart, zum Treffpunkt mit seiner Wanderpartnerin zurück. Die Slowakin verständigte daraufhin gegen 20 Uhr die Einsatzkräfte.

Glück im Unglück: Der Wanderer hatte sich zwar verirrt, die Einsatzkräfte konnten ihn aber telefonisch erreichen. Der Mann konnte seinen Standort im Bereich des Großen Gnasen (2461 m) bekannt geben. Aufgrund des exponierten Geländes wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ angefordert, um dem 60-Jährigen zur Hilfe zu kommen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit wurde der Mann unverletzt ins Tal geflogen.