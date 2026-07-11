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Beirut
Gespräche von Libanon und Israel in Rom geplant
Der Libanon wird an den für kommende Woche geplanten Gesprächen mit Israel in Rom teilnehmen. Das bestätigte ein Vertreter des Libanon, der anonym bleiben wollte, am Samstag, ohne nähere Angaben zu machen. Unterdessen beriet eine US-Militärdelegation in Beirut mit Vertretern der libanesischen Armee über die Umsetzung des Rückzugs israelischer Truppen aus einzelnen Gebieten im Süden des Libanon.