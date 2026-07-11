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Warschau
Polen gedenkt Opfern von ukrainischem Weltkriegsmassaker
Überschattet von einem Geschichtsstreit mit der Ukraine hat Polen den "Gedenktag für die Opfer des Massakers von Wolhynien und anderer Verbrechen ukrainischer Nationalisten" begangen. Der nationalkonservative Präsident Karol Nawrocki sagte bei einer Gedenkveranstaltung in Radruz an der Grenze zur Ukraine: "Wir weigern uns, die 120.000 Polen – Zivilisten, Frauen und Kinder, die von ukrainischen Nationalisten brutal ermordet wurden – in Vergessenheit geraten zu lassen."