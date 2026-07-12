Nach dem historischen Wiedersehen von Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44), ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) mit König Charles (77) in dessen Privatresidenz Highgrove House in Gloucestershire scheint sich das Verhältnis innerhalb der königlichen Familie langsam zu entspannen. Offenbar trafen Archie und Lilibet dabei nicht nur ihren Großvater, sondern auch ihren Großonkel mütterlicherseits, Charles Spencer (62).

Wie der Bruder von Prinzessin Diana gegenüber einem „Bild“-Reporter bestätigte, bleibt Althorp House am 10. und 11. Juli aufgrund einer „Familienangelegenheit“ für Besucher geschlossen. Nähere Details wollte Spencer jedoch nicht nennen.

Besuch am Grab Dianas

Vieles spricht allerdings dafür, dass sich hinter der Schließung ein privates Familientreffen mit Harry, Meghan und ihren Kindern verbirgt. Bereits im Vorfeld ihrer Reise nach Großbritannien hatten mehrere Medien berichtet, dass die Sussexes einen Besuch am Grab von Prinzessin Diana planen.

Die letzte Ruhestätte der verstorbenen Prinzessin befindet sich auf einer abgeschiedenen Privatinsel auf dem Anwesen Althorp und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dass Harry und Meghan ihren Plan nun tatsächlich umsetzen, erscheint daher durchaus plausibel. Der Prinz legt seit Jahren großen Wert auf die Sicherheit seiner Familie. Zeitweise galt es sogar als ungewiss, ob Meghan sowie Archie und Lilibet ihn überhaupt nach Großbritannien begleiten würden. Die vorübergehende Schließung des Anwesens würde daher gut zu den umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen passen.

Die letzte Ruhestätte von Lady Di © AP/John Mclellan

Tochter Lilibeth eine „echte Spencer“

Während das Verhältnis zur königlichen Familie seit Harrys Rückzug in die USA als angespannt gilt, verbindet ihn mit der Familie seiner verstorbenen Mutter weiterhin ein enges Band. In der Vergangenheit betonte Harry mehrfach, dass Tochter Lilibet ihrer Großmutter Diana sehr ähnlich sei und bezeichnete sie liebevoll als „echte Spencer“. Auch das spricht dafür, dass ein Besuch in Althorp auf dem Reiseplan der Familie stand.

Lilibeth mit ihren Eltern Meghan und Harry:

Das Treffen in Highgrove House markierte zudem das erste Wiedersehen von Harry, Meghan und ihren Kindern mit König Charles und Königin Camilla seit 2022. Meghan sowie Archie und Lilibet waren Harry nachgereist, nachdem dieser bereits zuvor Termine in London wahrgenommen hatte. Zu seinen offiziellen Verpflichtungen wird der Prinz jedoch allein erwartet. Offizielle Fotos der Familie während ihres Aufenthalts in Großbritannien sind nach aktuellem Stand nicht geplant.