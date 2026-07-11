In der französischen Hauptstadt herrschten am Samstag Temperaturen von um die 35 Grad. Zu Beginn der Sommerferien galt in 24 Départements im Zentrum und Westen des Landes und damit in gut einem Viertel des Landes die höchste Hitze-Warnstufe Rot. Der Wetterdienst Météo-France rief wegen der dortigen drückenden Hitze zu "absoluter Wachsamkeit" auf. Für 59 Départements wurde immerhin die zweithöchste Hitze-Warnstufe Orange ausgerufen.

Wegen der Sommerferien und des französischen Nationalfeiertags am Dienstag sind derzeit sehr viele Menschen im Land unterwegs. Die französische Bahngesellschaft SNCF versicherte, trotz der Hitze werde es einen "normalen" Schnellzug-Verkehr geben. Am Wochenende sollten demnach 3.700 TGV-Züge fahren. Während der heißesten Stunden des Tages werde aber jede dritte Intercity-Verbindung gestrichen.

Frankreich war wie weite Teile Europas bereits Ende Juni von einer Hitzewelle heimgesucht worden. Auch damals schlossen der Eiffelturm und der Louvre vorsorglich bereits am Nachmittag.