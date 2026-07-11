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Wien
Zwei Drogenhändler in Wien festgenommen
Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hat die Wiener Polizei am Donnerstagvormittag in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Dealer festgenommen. Bei Durchsuchungen stellten die Beamten rund 500 Gramm Kokain sowie 15.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher. Der 43-jährige Österreicher und der 56-jährige liberianischen Staatsbürger wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, informierte die Polizei am Samstag.