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Wien
Bursch bedrohte Security in Wiener Krisenzentrum mit Messer
Ein 16-Jähriger soll am Freitagabend in einem Krisenzentrum in Wien-Neubau einen Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert und anschließend mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der 23-jährige Security konnte auf einen Balkon flüchten und die Polizei verständigen. Der Jugendliche wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag.