Kind aus heißem Auto gerettet

In Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) hat die Feuerwehr ein Kleinkind aus einem Auto gerettet. Dieses hatte sich zuvor in dem Pkw eingeschlossen, der in der prallen Sonne stand. Öffnungsversuche durch Angehörige blieben erfolglos, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Letztendlich musste die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen werden, worauf das Kind einigermaßen wohlauf aus dem Auto geholt werden konnte.