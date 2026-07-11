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Wien
NEOS: Dengler beklagt nach Partei-Aus "autoritäre" Führung
NEOS-Mitbegründer Veit Dengler hat nach seinem Ausschluss aus dem pinken Parlamentsklub und der Partei vom Freitag eine "autoritäre" Führung der NEOS beklagt. Diese gehe von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger aus, erklärte Dengler am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Klubchef Yannick Shetty sprach hingegen von einem "Vertrauensbruch" Denglers, der Ausschluss sei daher alternativlos gewesen.