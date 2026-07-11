Gefördert werden Investitionen in die Erhaltung, Modernisierung und nachhaltige Weiterentwicklung von Schutzhütten sowie weiterer alpiner Infrastruktur im Rahmen des GAP-Strategieplans Österreich 2023-2027. Ziel ist es, die Sicherheit, Qualität und langfristige Funktionsfähigkeit der Einrichtungen zu sichern. Laut Zehetner seien Schutzhütten, Wanderwege und alpine Steige ein zentraler Bestandteil des Bergerlebnisses in Österreich. Mit den bereitgestellten Mitteln würden notwendige Investitionen ermöglicht und die Unterstützung der alpinen Vereine konsequent fortgesetzt. Im Rahmen des vergangenen Fördercalls seien bereits 17 Sanierungs- und Instandhaltungsprojekte unterstützt worden.

Totschnig betonte die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der alpinen Vereine. Schutzhütten seien ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur im ländlichen Raum und leisteten einen wichtigen Beitrag zu Sicherheit, Orientierung und einer nachhaltigen Nutzung der Alpen. Die Förderungen sollen den Erhalt bestehender Strukturen ermöglichen und gleichzeitig ökologische sowie wirtschaftliche Anforderungen berücksichtigen.

Österreich verfügt laut dem Wirtschaftsministerium über rund 430 Schutzhütten sowie mehr als 50.000 Kilometer Wanderwege und alpine Steige. Die Bundesregierung sieht die Fortsetzung der Förderung als Beitrag zur Stärkung des Tourismus, der regionalen Wertschöpfung und der Infrastruktur in den alpinen Regionen. Der neue Fördercall startet am 13. Juli 2026 und ist mit fünf Millionen Euro inklusive EU-Kofinanzierung ausgestattet. Die Mittel sind Teil der für 2026 vorgesehenen Gesamtförderung von 7,72 Millionen Euro.