Merkel (CDU) hatte sich lange Zeit gelassen, bis sie sich für einen Künstler entschied. "Ich brauchte Abstand", hatte sie bei der Enthüllung des Bildes Ende Juni gesagt. Das Porträt sollte kein Punkt auf einer abzuarbeitenden To-do-Liste werden, "sondern ich wollte Freude an einem solchen Vorgang haben".

Gemalt wurde das Porträt vom deutsch-französischen Künstler Jérémie Queyras. Der 28-Jährige stammt aus einer Freiburger Musikerfamilie und hatte sich bei Merkel 2022 handschriftlich beworben. Das Gemälde zeigt die frühere Kanzlerin mit leuchtend blauem Blazer vor goldbraunem Hintergrund. Gemalt wurde sie stehend bis zu den Knien, die Hand hat sie auf einer Stuhllehne abgelegt. Gezeigt wird das Bild noch bis zum 4. Oktober im Bode-Museum. Danach soll es als Leihgabe an das Kanzleramt gehen.