Großeinsatz nach Waldbrand in Osttirol

Ein Waldbrand im Osttiroler Virgen hat am späten Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Das Feuer wurde am Abend noch auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft, berichtete der ORF Tirol und Osttiroler Medien. Insgesamt rund 150 Feuerwehrleute aus Virgen und umliegenden Gemeinden waren an Ort und Stelle.