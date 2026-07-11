Auch fünf Hubschrauber beteiligten sich an den Löscharbeiten. Das Feuer drohte sich am Freitag vor allem aufgrund der Hitze und des Windes auszubreiten. Zu dem Brand war es im sogenannten Mitteldorfer Wald südlich des Ortes gekommen.
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Virgen
Großeinsatz nach Waldbrand in Osttirol
Ein Waldbrand im Osttiroler Virgen hat am späten Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Das Feuer wurde am Abend noch auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft, berichtete der ORF Tirol und Osttiroler Medien. Insgesamt rund 150 Feuerwehrleute aus Virgen und umliegenden Gemeinden waren an Ort und Stelle.