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Abuja
Dutzende entführte Schulkinder in Nigeria befreit
Das nigerianische Militär hat 46 Kinder aus der Gewalt islamistischer Terroristen befreit. Wie ein Regierungssprecher berichtete, waren die Kinder vor rund zwei Monaten aus drei Schulen in Orire im Bundesstaat Oyo im Südwesten Nigerias entführt worden. Bei der Befreiung seien mehrere Terroristen getötet und acht festgenommen worden, hieß es weiter. Die Entführer hatten bei ihrem Angriff auf die Schulen einen Menschen erschossen. Später töteten sie einen entführten Lehrer.