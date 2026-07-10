Oliver Glasner hat seinen Trainerstab beim Premier-League-Verein Nottingham Forest komplettiert. Dabei greift er zum Großteil auf langjährige Weggefährten zurück.

Neu in seinem Staff ist Tormanntrainer Michael Gspurning, der in derselben Funktion mit Österreich bei der Weltmeisterschaft weilte und davor in der Deutschen Bundesliga bei Union Berlin tätig war. Der Steirer hatte sich mit Saisonende nach knapp zehn Jahren in Diensten der Hauptstädter verabschiedet.

Weiters gehören wie schon bei Crystal Palace Michael Angerschmid, Emanuel Pogatetz, James Holland und Michael Berktold dem Betreuerstab an.

„Ich freue mich sehr, dass sich diese herausragenden Trainer meinem Team bei Nottingham Forest angeschlossen haben. Wir haben gemeinsam viele erfolgreiche Momente erlebt und – genauso wichtig – teilen wir dieselben Werte, dieselbe Arbeitsmoral und dieselbe Entschlossenheit, eine Kultur zu schaffen, in der jeder Spieler gefordert wird, sein höchstes Leistungsniveau zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass sie auf diesen Fußballklub einen enorm positiven Einfluss haben werden“, erklärt Glasner.