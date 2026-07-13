Mit ihrem neuen Album „Lederhosen Bua“ kommt die oberösterreichische Erfolgsband „Mountain Crew“ am Donnerstag, 21. August, zum Arneitz an den Faaker See. Dort feiert die fünfköpfige Formation im Rahmen eines exklusiven Release-Konzerts ihr erstes Studioalbum. Fans dürfen sich auf die neuen Songs ebenso freuen wie auf bekannte Partyhits der Band.

„Mountain Crew“ zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten jungen Party- und Volksrockbands Österreichs. Die Band wurde 2019 gegründet und besteht aus Philipp Rafetseder, Christoph Kneidinger, Bernhard Schwaiger, Laurids Geffke und Reinhard Spindlberger. Gemeinsam verbinden die Musiker Partyschlager, Volksmusik, Volksrock und moderne Pop-Elemente.

Der endgültige Durchbruch gelang den fünf Musikern aus Oberösterreich mit dem Hit „Octopus (100.000 Hände)“ © KK

Erfolgreich im gesamten deutschsprachigen Raum

Bekannt wurde die „Boyband aus den Alpen“ unter anderem mit Songs wie „Wirtshaussong“, „Expresso & Tschianti“, „Katharina“ und dem Hit „Octopus (100.000 Hände)“, der sich zum viralen Erfolg entwickelte. Millionen TikTok-Aufrufe, regelmäßige TV-Auftritte bei Florian Silbereisen, im ZDF-Fernsehgarten oder bei „Wenn die Musi spielt“ sowie mehr als 100 Live-Konzerte pro Jahr machten die Oberösterreicher weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit dem Album „Lederhosen Bua“ schlagen die fünf Musiker nun das nächste Kapitel ihrer Bandgeschichte auf. Das Release-Konzert beim Arneitz zählt zu den ersten Gelegenheiten, die neuen Songs live zu erleben.

Der Campingplatz „Arneitz“ am Faaker See © Markus Andreas Traussnig

Mit ihrem spontanen Auftritt beim Villacher Kirchtag sorgte die Band 2024 für beste Stimmung. Nachdem die Münchner Band „Voxxclub“ krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste, sprang „Mountain Crew“ innerhalb weniger Stunden ein und begeisterte das Publikum am Rathausplatz. Der Auftritt kam so gut an, dass die Band im Jahr darauf erneut für den Kirchtag engagiert wurde.