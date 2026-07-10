Zwölf Tatverdächtige sind den Carabinieri nach einer Einbruchsserie in Südtiroler Hotels ins Netz gegangen. Wie Südtiroler Medien am Freitag berichteten, wurden von drei Gruppen insgesamt 63 Einbrüche verübt und ein Schaden von 300.000 Euro angerichtet. Im Zuge der Ermittlungen wurden bei den Tätern zudem drei Kilogramm Kokain sichergestellt, hieß es.

Seit August 2025 ermittelte die Exekutive gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bozen im Fall der Einbruchsserie in vor allem Vier- und Fünfsterne-Hotels in der autonomen Provinz. Die Verdächtigen seien Albaner im Alter von etwa 30 Jahren. Neben den zwölf Festgenommenen standen fünf weitere Personen unter Hausarrest, nach zwei weiteren wurde gefahndet. Die Beschuldigten sollen laut den Berichten auch in anderen Teilen Italiens aktiv gewesen sein.