Nach zweijähriger Pause hat das Warten am Sonntag ein Ende: Die beliebte Rettenwandhöhle in Kapfenberg sperrt erstmals seit 2023 wieder für Führungen auf. Die Freude darüber ist bei vielen schon groß, auch Michael Lebernegg, Obmann des Vereins für Höhlenkunde in Kapfenberg, zeigt sich am Freitag sichtlich erleichtert: „Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun, sonst sind wir aber startklar.“

Der Grund für die zwischenzeitliche Schließung war der unsichere und nicht mehr zeitgemäßge Zugangsweg zum Ausflugsziel, den man in den letzten Wochen neu errichtet hat. Somit ist die Höhle für Besucherinnen und Besucher fußläufig, sowie für Einsatzroganisationen im Notfall mit Fahrzeugen, wieder einfacher erreichbar. Auch die Elektroninstallationen in der Höhle hat man erneuert.

„Jetzt hat es Hand und Fuß“

„So wie es jetzt ist, hat es Hand und Fuß. Es funktioniert alles und die Höhle hat einen professionelleren Touch“, freut sich Lebernegg und erklärt: „Seit einiger Zeit war es nicht mehr Hauptarbeit des Vereins, Führungen durchzuführen, sondern die marode Infrastruktur Jahr für Jahr instandzuhalten.“

Mit der Erneuerung soll das aber vorbei sein, womit man sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren kann. Ohnehin sieht Lebernegg großes Potenzial in der touristischen Nutzung der Höhle, gerade in Zeiten von steigender Hitze und wachsender Beliebtheit von Naturausflügen.

Bei 8 Grad kann man sich in der Rettenwandhöhle gut vor der Hitze retten © Christine Rois

„Die Rettenwandhöhle ist bei weitem nicht die größte Höhle aber wir gehören sicher zu den fünf schönsten Höhlen Österreichs“, ist er sich sicher. Auf rund 220 Metern Länge sei diese nämlich durchgehend versintert – sprich mit mineralischen Ablagerungen überzogen – und mit Tropfsteinen übersät. Bis Mitte September will man das nun je an Sonn- und Feiertagen wieder der Öffentlichkeit näherbringen.

Finanzierung macht kreativ

Mit dem Neubau der Straße hat man am Ende rund 40.000 Euro in den Ausbau des Ausflugszieles gesteckt. 70 Prozent davon musste der Verein, trotz finanzieller Beteiligung des Landes, selbst auf die Beine stellen, was Lebernegg kreativ werden ließ: Er verkaufte vorab Führungen als Firmenausflüge an insgesamt 19 Unternehmen und Institutionen in der Region.

Michael Lebernegg ist seit acht Jahren Obmann des Vereins für Höhlenkunde in Kapfenberg, der die Rettenwandhöhle betreut © KLZ / Moritz Prettenhofer

Gemeinsam mit ihnen und allen anderen Unterstützerinnen und Unterstützern will man das im Laufe des Jahres anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Höhlenführungen in Kapfenberg entsprechend feiern. „Egal ob vom Tourismusverband, von der Gemeinde oder vom Land – es hat alles tadellos funktioniert“, zeigt sich Lebernegg dankbar.