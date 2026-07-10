Die Polizei war gegen 19.20 Uhr zum Wielandplatz gerufen worden. Dort stießen die Beamten auf die drei durch das Messer verletzte Jugendliche. Der 15-Jährige wurde mit Stichverletzungen im Brustbereich von einem Notarzthubschrauber in ein Spital gebracht.

Noch unmittelbar danach startete die Polizei eine Sofortfahndung nach dem währenddessen geflüchteten Syrer. Beamte der WEGA hielten den Verdächtigen wenig später in der Laaer-Berg-Straße an. Das weggeworfene Klappmesser wurde in der Nähe gefunden und sichergestellt. Der unmündige Jugendliche wurde in eine Polizeiinspektion gebracht und anschließend seiner Mutter übergeben. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der APA erklärte, hatte der Zwölfjährige am Donnerstag ursprünglich die Schwester des schwer verletzten Jugendlichen treffen wollen. Der Bruder des Mädchens dürfte das erfahren haben und kam stattdessen laut Polizei am Donnerstag zum Treffpunkt beim Wielandplatz - in Begleitung seiner beiden Freunde. Dort kam es letztlich zu der Auseinandersetzung, bei der Zwölfjährige "wie wild um sich gestochen habe", wie die Sprecherin in Berufung auf die Einvernahmen der beiden weniger schwer verletzten Opfer erklärte.