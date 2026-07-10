Im Mai war der Jubel groß. Familie Kranzelbinder zog mit ihren Produkten aus Edelsteinen und Naturmaterialien aus den Klagenfurter City Arkaden in die Lidmanskygasse. Nur wenige Wochen nach der Eröffnung kam es nun zu einem traurigen Zwischenfall.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieben Einbrecher ihr Unwesen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Filiale in der Innenstadt. „Mutmaßlich wurde dafür ein Fenster eingetreten“, heißt es vonseiten des Geschäfts. Die Landespolizeidirektion (LPD) bestätigt den Einbruch und ist aktiv. „Die Spurensicherung war vor Ort“, sagt LPD-Sprecher Matthias Kogelnig.

Erst vor wenigen Wochen eröffnete Joseph Kranzelbinder das Geschäft in der Lidmanskygasse © Markus Traussnig

Wertvolle Gegenstände gestohlen und beschädigt

Der oder die Täter haben laut dem Unternehmen wertvolle Pietra-Dura-Bilder, Edelsteinfragmentkunst sowie fossile Muscheln gestohlen beziehungsweise beschädigt. Eine Schadenssumme konnte laut Polizei noch nicht festgestellt werden. Die Betreiber seien zwar schockiert über den Vorfall, gleichzeitig erfreut man sich über die Unterstützung der Anrainer: „Die umliegenden Unternehmerinnen und Unternehmer reagierten mit großer Solidarität und zeigten sich betroffen und hilfsbereit gegenüber ihrem neuen Nachbarn.“

Dass ausgerechnet ein Geschäft, das erst seit Kurzem die Innenstadt bereichert, Ziel eines solchen Einbruchs wird, sei dennoch ein „herber Rückschlag“ für den Betrieb. Nun hofft man auf Hinweise zu den Tätern.

Joseph Kranzelbinder führt das Unternehmen in dritter Generation. Zuvor war die Filiale in den City Arkaden ansässig, ehe sie in die Lidmanskygasse übersiedelte. Dort präsentiert Kranzelbinder die seltensten Materialien des Universums, in den Tiefen der Berge geschürft und liebevoll von Hand veredelt, wie beispielsweise ein opalisiertes Holz aus den indonesischen Bergen oder eine bunte Holzscheibe, an der die Jahresringe noch eindeutig erkennbar sind.