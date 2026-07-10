„Bring a Friend“ 1+1-Ticket-Aktion



Neonfarben, Vokuhila, Schulterpolster, Kassettenrekorder und Songs, die bis heute jeder mitsingen kann: Die 80er waren laut, schrill, unbeschwert und einfach Kult. Genau dieses einzigartige Lebensgefühl kehrt am 26. Juli zurück, wenn die Kleine Zeitung gemeinsam mit Frontline Events den Leobener Hauptplatz in eine riesige 80er Open Air Bühne verwandelt. Aber es heißt schnell sein, denn für dieses legendäre Konzert gibt‘s nur noch wenige Restplatzkarten.



Es fehlt nur noch die passende Begleitung? Die gibt‘s jetzt quasi gratis dazu! Ob Freundin oder Freund, Schwester, Bruder, Eltern oder Lieblingsnachbar – mit unserer „Bring a Friend“-1+1-Ticket-Aktion wird die Vorfreude gleich doppelt so groß. Aber Achtung, die Aktion gilt nur bis 20. Juli!



Auf der Bühne stehen gleich drei Musiklegenden, die das Lebensgefühl der 80er wie kaum andere geprägt haben. Die legendären Village People aus New York bringen mit Welthits wie „YMCA“, „Macho Man“ und „In The Navy“ den Hauptplatz zum Mittanzen und Mitsingen. Boney M. live mit Liz Mitchell, der Original-Lead-Sängerin, sorgt mit Klassikern wie „Daddy Cool“, „Ma Baker“ und „Rivers of Babylon“ für Nostalgie-Momente. Und wenn die Weather Girls ihren Welthit „It‘s Raining Men“ anstimmen, verwandelt sich Leoben endgültig in die wohl größte 80er-Party des Sommers.



Freuen Sie sich auf einen Abend voller Mitsing-Momente, ausgelassener Stimmung und Kult-Songs. Packen Sie Ihre Lieblingsmenschen ein und erleben Sie eine musikalische Zeitreise in eines der wohl buntesten Jahrzehnte überhaupt. Sichern Sie sich jetzt noch schnell eines der wenigen Restplatztickets und zählen Sie die Tage bis zu einem legendären Sommerabend, den Sie so schnell nicht vergessen werden.