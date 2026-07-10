Die beiden E-Scooter-Fahrer waren am Dienstag kurz vor 11.00 Uhr gemeinsam unterwegs gewesen. Als sie kontrollierende Polizisten bemerkten, fuhren die Burschen mit ihren Rollern in die Gegenrichtung davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, nach Einschalten von Blaulicht und Folgetonhorn beschleunigten die Buben aber weiter auf bis zu 50 km/h - erlaubt sind für E-Scooter maximal 25 km/h.

Wenig später blieb einer der beiden Zwölfjährigen stehen, während sein Begleiter unvermindert weiterbrauste. Die Irrfahrt des Buben endete schließlich mit einer Anhaltung durch die Polizei. Die beiden Zwölfjährigen aus dem Bezirk Tulln gaben später zu Protokoll, dass ihre jeweiligen E-Scooter voll aufgeladen ein Tempo von bis zu 57 km/h bzw. von bis zu 90 km/h erreichen würden.